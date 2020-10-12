Карацев пробился во 2-й круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Аслан Карацев в 1-м круге турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах обыграл 48-ю ракетку мира Тенниса Сандгрена — 7:5, 3:6, 7:5. Матч длился два часа и 14 минут. Следующим соперником 27-летнего теннисиста станет победитель встречи Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, WC) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 3:6, 7:5