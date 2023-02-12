Карацев пробился в основную сетку турнира в Роттердаме, Сафиуллин не смог пройти квалификацию

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале квалификации Карацев обыграл представителя Австрии Юрия Родионова со счетом 7:5, 7:5. Соперник Карацева в первом круге основной сетке турнира в Роттердаме определится позднее.

Еще один россиянин Роман Сафиуллин не сумел пробиться в основную сетку турнира. В финале квалификации он проиграли шведу Микаэлю Имеру со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля.