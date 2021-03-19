Карацев прервал 23-матчевую победную серию Рублева на ATP 500

Россиянин Андрей Рублев не смог продлить серию из 23 побед подряд на турнирах ATP 500. В матче 1/2 финала турнире в Дубае восьмая ракетка мира уступил соотечественнику Аслану Карацеву.

За свою 23-матчевую серию Рублев успел выиграть четыре турнира ATP 500: в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Вене (2020 год) и Роттердаме (2021 год), а также победить в трех играз турнира в Дубае.