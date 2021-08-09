Карацев преодолел барьер первого раунда в парном разряде на турнире в Торонто
21:59
Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого круга в парном разряде на турнире в Торонто. Вместе с Душаном Лайовичем из Сербии они победили пару Алекс Де Минаур (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания) в трех сетах — 6:4, 6:7, 10:8.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — Алекс Де Минаур/Кэмерон Норри (Австралия/Великобритания) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:8
Читайте также
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю