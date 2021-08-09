Карацев преодолел барьер первого раунда в парном разряде на турнире в Торонто

Россиянин Аслан Карацев преодолел барьер первого круга в парном разряде на турнире в Торонто. Вместе с Душаном Лайовичем из Сербии они победили пару Алекс Де Минаур (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания) в трех сетах — 6:4, 6:7, 10:8.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Душан Лайович (Россия/Сербия) — Алекс Де Минаур/Кэмерон Норри (Австралия/Великобритания) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:8