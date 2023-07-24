Карацев потерял 17 позиций в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 17 позиций в рейтинге ATP и теперь занимает 69-е место. В последнем матча россиянин уступил соотечественнику Андрею Рублеву во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 3:6, 4:6, 5:7.

Роман Сафиуллин также потерял позиции, опустившись с 43-го на 47-е место в рейтинге.

В топ-10 без изменений — лидирует испанец Карлос Алькарас. В тройке — серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Рейтинг ATP от 24 июля 2023 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 9375

2. Новак Джокович (Сербия) — 8795

3. Даниил Медведев (Россия) — 6520

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4905

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4850

6. Хольгер Руне (Дания) — 4825

7. Андрей Рублев (Россия) — 4730

8. Янник Синнер (Италия) — 3975

9. Тэйлор Фритц (США) — 3310

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3130

11. Карен Хачанов — 3035

47 (43). Роман Сафиуллин — 943

69 (52). Аслан Карацев (798)

85 (89). Павел Котов (693)

93 (96). Александр Шевченко (632)