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Сегодня, 08:54

Карацев поднялся на две позиции в мировом рейтинге ATP

Виктория Кравченко
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Россиянин Аслан Карацев вернулся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого появилась на сайте организации.

29 июля Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в первом круге турнира в Вашингтоне — 4:6, 2:6. Из-за этого поражения он потерял 20 очко, но это не помешало ему подняться на две позиции и занять сотую строчку.

Лучшим среди россиян продолжает быть Даниил Медведев, идущий пятым.

Поляк Хуберт Хуркач обошел австралийца Алекса де Минаура и поднялся на шестое место.

Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер. На втором месте — серб Новак Джокович, который 4 августа стал олимпийским чемпионом, третий — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 5 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;

6 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;

7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4080;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3975;

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3600...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830...

63 (64). Павел Котов (Россия) — 814...

66 (66). Роман Сафиуллин (Россия) — 785...

100 (102). Аслан Карацев — 585.

Теннис
Аслан Карацев
Хуберт Хуркач
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