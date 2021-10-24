Карацев обыграл Чилича и выиграл Кубок Кремля
18:56
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл хорвата Марина Чилича в финале Кубка Кремля.
Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
В третий раз подряд мужской одиночный турнир Кубка Кремля выиграл теннисист из России. В 2018 году это удалось Карену Хачанову, в 2019 году — Андрею Рублеву. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Аслан Карацев (Россия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 6:2, 6:4
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