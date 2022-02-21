Карацев опустился на семь позиций в рейтинге ATP, Сафиуллин поднялся на 13 мест

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Даниил Медведев сохранил вторую позицию. От первого места его отделяют 440 очков. Андрей Рублев после победы в одиночном и парном турнирах в Марселе продолжает занимать седьмое место.

Аслан Карацев опустился с 15-го на 22-е место в рейтинге ATP. Карен Хачанов поднялся с 27-го на 26-е место.

Вышедший в полуфинал турнира в Марселе Роман Сафиуллин поднялся на 13 мест и занимает 150-ю строчку рейтинга.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович, который не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. В первой десятке сильнейших теннисистов мира изменений по итогам недели не произошло.