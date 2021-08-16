Россиянин Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге АТР и занимает 25-е место.

Карен Хачанов опустился на две позиции и занимает 30-ю строчку.

Лидирует серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев, выигравший вчера турнир в Торонто.

Рейтинг АТР

Положение на 16 августа

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 620

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7263

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7005

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625

25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2055

* Положение в предыдущем рейтинге.