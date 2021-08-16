Карацев опустился на одну строчку в рейтинге АТР
Россиянин Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге АТР и занимает 25-е место.
Карен Хачанов опустился на две позиции и занимает 30-ю строчку.
Лидирует серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев, выигравший вчера турнир в Торонто.
Рейтинг АТР
Положение на 16 августа
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 620
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7263
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7005
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625
25 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 2055
* Положение в предыдущем рейтинге.
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