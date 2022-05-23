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Сегодня, 08:38

Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP после вылета с «Ролан Гаррос»

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Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисит Аслан Карацев опустился с 39-й на 41-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.

Первая ракетка России Даниил Медведев по-прежнему занимает второе место, Андрей Рублев — седьмое. Карен Хачанов опустился с 24-й позиции на 25-ю.

Рейтинг АТР, версия 23 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5965;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5525;

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4648;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3945;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3820;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1620...

41 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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