Карацев опустился на две строчки в рейтинге ATP после вылета с «Ролан Гаррос»
Российский теннисит Аслан Карацев опустился с 39-й на 41-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.
Первая ракетка России Даниил Медведев по-прежнему занимает второе место, Андрей Рублев — седьмое. Карен Хачанов опустился с 24-й позиции на 25-ю.
Рейтинг АТР, версия 23 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5965;
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5525;
6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4648;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3945;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3820;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...
25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1620...
41 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1128.