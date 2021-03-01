Карацев опустился на 44-ю строчку в рейтинге ATP
Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 44-ю строчку в рейтинге ATP.
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала. При этом он впервые в карьере пробился на турнир через квалификацию.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг АТР
Положение на 1 марта
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 030
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4609
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480. ...
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2290...
44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1382
* - положение в предыдущем рейтинге
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