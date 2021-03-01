Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 44-ю строчку в рейтинге ATP.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала. При этом он впервые в карьере пробился на турнир через квалификацию.

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг АТР

Положение на 1 марта

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 030

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6595.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4609

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3480. ...

21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2290...

44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1382

* - положение в предыдущем рейтинге