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Карацев опустился на 18-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карацев опустился на 18-е место в рейтинге ATP
08:33
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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На официальном сайте ATP появился обновленный рейтинг от 22 ноября.

Первую строчку рейтинга продолжает занимать серб Новак Джокович, на втором месте располагается россиянин Даниил Медведев, третья позиция — у немца Александра Зверева.

Россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю строчку. Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов — на 29-й.

21 ноября Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.

Рейтинг ATP от 22 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5150;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706;

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3350...

18 (17). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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