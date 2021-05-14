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Карацев опубликовал пост в соцсетях после поражения на турнире в Риме

09:50
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Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал новый пост в Instagram.

«Спасибо, Рим. Увидимся в следующем году», — написал Карацев.

Публикация от Karatsev Aslan (@karatsev93)

27-летний россиянин в в 1/8 финала турнира в Риме уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

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