Карацев опубликовал пост в соцсетях после поражения на турнире в Риме
09:50
Российский теннисист Аслан Карацев опубликовал новый пост в Instagram.
«Спасибо, Рим. Увидимся в следующем году», — написал Карацев.
27-летний россиянин в в 1/8 финала турнира в Риме уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
Читайте также
«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю