Карацев одержал победу на старте турнира в Лондоне
22:25
Российский теннисист Аслан Карацев преодолел барьер первого раунда соревнований в Лондоне, победив чилийца Алехандро Табило.
Матч продлился 1 час 38 минут. 24-я ракетка мира, 27-летний Аслан, сделал три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче.
Во втором круге турнира Карацев сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, 5) — Алехандро Табило (Чили, LL) — 3:6, 6:4, 6:2
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