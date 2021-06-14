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Карацев одержал победу на старте турнира в Лондоне

22:25
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Российский теннисист Аслан Карацев преодолел барьер первого раунда соревнований в Лондоне, победив чилийца Алехандро Табило.

Матч продлился 1 час 38 минут. 24-я ракетка мира, 27-летний Аслан, сделал три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче.

Во втором круге турнира Карацев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, 5) — Алехандро Табило (Чили, LL) — 3:6, 6:4, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора
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