Карацев обыграл второго «сеяного» Рублева на турнире в Дубае

Россиянин Аслан Карацев вышел в финал турнира в Дубае. В полуфинале обладатель wild card одолел соотечественника Андрея Рублева, «посеяного» под номером 2.

Соперником Карацева станет Ллойд Харрис из ЮАР.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев (Россия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 4:6, 6:4