Карацев обыграл второго «сеяного» Рублева на турнире в Дубае
21:34
Россиянин Аслан Карацев вышел в финал турнира в Дубае. В полуфинале обладатель wild card одолел соотечественника Андрея Рублева, «посеяного» под номером 2.
Соперником Карацева станет Ллойд Харрис из ЮАР.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Аслан Карацев (Россия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 4:6, 6:4
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22
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1
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