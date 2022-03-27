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Сегодня, 00:24

Карацев обыграл Умбера во втором круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира в Майами обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Россиянин сделал 6 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Карацев встретится с Хубертом Хуркачем из Польши.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 29) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:2

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