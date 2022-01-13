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Сегодня, 08:49

Карацев обыграл Сонего и вышел в полуфинал турнира ATP в Сиднее

Иван Торопцев
Корреспондент

Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Сиднее (Австралия).

В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

Соперник Карацева по полуфиналу определится в четвертьфинале, в котором сыграют британец Дэниэл Эванс и победитель встречи Максим Кресси (США) — Душан Лайович (Сербия).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия, 5) — 6:2, 3:6, 6:2

Теннис
Аслан Карацев
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