Карацев обыграл Сонего и вышел в полуфинал турнира ATP в Сиднее
Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Сиднее (Австралия).
В четвертьфинале россиянин обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.
Соперник Карацева по полуфиналу определится в четвертьфинале, в котором сыграют британец Дэниэл Эванс и победитель встречи Максим Кресси (США) — Душан Лайович (Сербия).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия, 5) — 6:2, 3:6, 6:2
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