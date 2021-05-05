Карацев обыграл Шварцмана и вышел в третий круг турнира в Мадриде
14:06
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче второго круга турнира ATP в Мадриде (Испания) — 2:6, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час и 49 минут. В третьем круге Карацев встретится с Александром Бубликом из Казахстана.
В параллельной встрече чилиец Кристиан Гарин выиграл у немца Доминика Кепфера — 6:3, 6:4. В третьем круге Гарин сыграет с победителем встречи Алехандро Давидович Фокина — Даниил Медведев.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина, 7) — 2:6, 6:4, 6:1
Кристиан Гарин (Чили, 16) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4
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