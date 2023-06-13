Карацев обыграл Муте и вышел во второй круг турнира в Штутгарте
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга 29-летний спортсмен обыграл француза Корантена Муте — 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5.
Встреча продлилась 3 часа 12 минут. Карацев сделал 8 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Муте 14 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк пойнта из 14.
В следующем круге соперником Карацева станет американец Тэйлор Фритц.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 718 410 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5
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