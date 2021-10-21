Карацев обыграл Герасимова во втором раунде Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:3) во втором раунде Кубка Кремля.

Матч продолжался один час и 27 минут. Карацев сделал один эйс и реализовал три брейк-пойнта. Его соперник сделал шесть эйсов и совершил пять двойных ошибок.

Следующим соперником Карацева станет победитель пары Жиль Симон (Франция) — Маккензи Макдональд (США).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 2) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:3