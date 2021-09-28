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Карацев обыграл Дельбониса и вышел во второй круг турнира в Сан-Диего

01:03
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Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Сан-Диего обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин сделал 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Хуберт Гуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).

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Сергей Разин все материалы автора

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