Карацев обыграл Дельбониса и вышел во второй круг турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Сан-Диего обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин сделал 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Хуберт Гуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).