Карацев обыграл Бранкаччо и вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Рауля Бранкаччо (6:4, 6:0) и вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде.

Россиянин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Итальянский спортсмен один раз подал на вылет подпустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку турнира Карацев поспорит с немцем Ян-Леннардом Штруффом.