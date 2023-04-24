Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:48

Карацев обыграл Бранкаччо и вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Рауля Бранкаччо (6:4, 6:0) и вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде.

Россиянин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Итальянский спортсмен один раз подал на вылет подпустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку турнира Карацев поспорит с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Теннис
Аслан Карацев
0
Читайте также
Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас: «Краткосрочная цель — победа на «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости