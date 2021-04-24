Российский теннисист Аслан Карацев, который 24 апреля выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Белграде, подвел итоги победного матча.

27-летний Карацев одержал победу над 33-летним Джоковичем — (7:5, 4:6, 6:4).

«Безусловно, это моя самая большая победа в карьере. Он как стена. Чтобы обыграть этого парня, нужно выложиться на 100%, 150%. И мне это удалось.

С такими игроками нужно играть агрессивно. Вы играете против стены — если вы не играете агрессивно, это все равно, что просто биться о стену. Я пытался сосредоточиться на агрессивной игре, и это было главной целью", — приводит слова Карацева tennis.com.

Джокович — первая ракетка мира. 27-летний Карацев — 28-я (в рейтинге ATP).