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Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Дохе

20:16
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Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев пробились во второй круг турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл итальянцев Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори.

Во втором круге Карацев и Рублев встретятся с Марселу Мело из Бразилии и голландцем Жаном-Жюльеном Рожером.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Лоренцо Сонего/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:2), 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/doha/2021/2/5/

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