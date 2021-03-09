Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Дохе
20:16
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев пробились во второй круг турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл итальянцев Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори.
Во втором круге Карацев и Рублев встретятся с Марселу Мело из Бразилии и голландцем Жаном-Жюльеном Рожером.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 787 930 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Лоренцо Сонего/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:2), 6:2
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