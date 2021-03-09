Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Дохе

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев пробились во второй круг турнира в Дохе в парном разряде. Дуэт обыграл итальянцев Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори.

Во втором круге Карацев и Рублев встретятся с Марселу Мело из Бразилии и голландцем Жаном-Жюльеном Рожером.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Лоренцо Сонего/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:2), 6:2