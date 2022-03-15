Карацев и Рублев вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В трех сетах они переиграли Марселя Гранольерс и Орасио Себальоса — 7:6 (7:2), 4:6, 10:4.
Следующие соперники российских теннисистов определится в матче Рохан Бопанна/Денис Шаповалов — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3) — 7:6 (7:2), 4:6, 10:4
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