Карацев и Рублев вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах они выиграли у Рохана Бопанна и Дениса Шаповалова.

Соперниками российской пары будут Тим Пюц (Германия) и Майкл Винус (Новая Зеландия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна / Денис Шаповалов (Индия / Канада) — 6:4, 6:4