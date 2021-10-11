Карацев и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграли итальянца Симоне Болелли и аргентинца Максимо Гонсалеса.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 10:3. Россияне сделали 10 подач на вылет и 4 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Карацев и Рублев встретятся с победителями матча Ян-Леннард Штруфф/Александр Зверев (Германия) — Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада).