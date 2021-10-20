Карацев и Музаев выбыли из Кубка Кремля, проиграв в первом круге
Карацев и Музаев в первом круге Кубка Кремля проиграли Хелиоваару и Мидделкопу
17:59
Российские теннисисты Аслан Карацев и Ричард Музаев в первом круге Кубка Кремля, который проходит в Москве, проиграли паре Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) со счетом 4:6, 4:6.
Хелиоваар и Мидделкоп во втором круге парного разряда сыграют также с парой из России — Карен Хачанов/Андрей Рублев.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Аслан Карацев/Ричард Музаев (Россия, WC) — 6:4, 6:4
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