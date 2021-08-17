Карацев и Лайович не смогли выйти во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде
04:00
Российский теннисист Аслан Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 9:11. Карацев и Лайович сделали 5 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 8.
Карацев в первом круге одиночного разряда встретится с хорватом Марином Чиличем.
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