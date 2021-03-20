Карацев хочет завоевать золото Олимпиады в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев надеется сыграть на Олимпиаде в Токио и завоевать золото. Сегодня, 20 марта, Карацев завоевал свой первый титул ATP, обыграв в финале турнира в Дубае Ллойда Харриса из ЮАР (6:3, 6:2).

«На Олимпийских играх очень хотим сыграть, представить страну. Сильно еще не думаем, но нужно уже начинать готовиться, — цитирует ТАСС тренера Карацева белоруса Егора Яцюка. — Это другой турнир, особенно для наших стран. Олимпиада всегда была значима и мы хотим принести стране медаль. Если получится, то золотую».