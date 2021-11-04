Карацев хочет в следующем году попасть в топ-10 рейтинга ATP
19:52
16-я ракетка мира Аслан Карацев рассказал о главной цели на теннисный сезон-2022.
«Конечно, я бы хотел войти в топ-10. В этом году я нацеливался на топ-20, и к концу сезона мне это удалось. Теперь топ-10 — одна из моих целей», — приводит слова теннисиста Bolamarela.pt.
В октябре 2021 года российский спортсмен выиграл Кубок Кремля.
На турнире «Мастерс», который проходит с 1 по 7 ноября в Париже, 28-летний Карацев в первом круге одиночного разряда проиграл Себастьяну Корде из США (2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7)). Затем теннисист в паре с Андреем Голубевым уступил в первом круге парного разряда британцам Дэниэлу Эвансу и Нилу Скупски (6:3, 6:4).
3 ноября стало известно, что Аслан Карацев снялся с турнира ATP в Стокгольме.
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