Карацев хочет в следующем году попасть в топ-10 рейтинга ATP

16-я ракетка мира Аслан Карацев рассказал о главной цели на теннисный сезон-2022.

«Конечно, я бы хотел войти в топ-10. В этом году я нацеливался на топ-20, и к концу сезона мне это удалось. Теперь топ-10 — одна из моих целей», — приводит слова теннисиста Bolamarela.pt.

В октябре 2021 года российский спортсмен выиграл Кубок Кремля.

На турнире «Мастерс», который проходит с 1 по 7 ноября в Париже, 28-летний Карацев в первом круге одиночного разряда проиграл Себастьяну Корде из США (2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7)). Затем теннисист в паре с Андреем Голубевым уступил в первом круге парного разряда британцам Дэниэлу Эвансу и Нилу Скупски (6:3, 6:4).

3 ноября стало известно, что Аслан Карацев снялся с турнира ATP в Стокгольме.