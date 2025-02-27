Гали стал вторым полуфиналистом турнира в Дубае
Француз Кантен Алис вышел в полуфинал турнира серии ATP 500 в Дубае.
В четвертьфинале он победил итальянца Луку Нарди в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 8 минут.
Соперником 77-й ракетки мира в полуфинале станет Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 237 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кантен Алис (Франция, Q) — Лука Нарди (Италия, LL) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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