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Гали стал вторым полуфиналистом турнира в Дубае

Руслан Минаев

Француз Кантен Алис вышел в полуфинал турнира серии ATP 500 в Дубае.

В четвертьфинале он победил итальянца Луку Нарди в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Матч длился 2 часа 8 минут.

Соперником 77-й ракетки мира в полуфинале станет Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 237 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кантен Алис (Франция, Q) — Лука Нарди (Италия, LL) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

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