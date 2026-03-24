Майхшак проиграл Алису в третьем круге турнира в Майами

Французский теннисист Кантен Алис победил поляка Камиля Майхшака в матче третьего круга турнира в Майами — 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 29-летний Алис (111-й номер мирового рейтинга) выполнил 15 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его 30-летнего соперника (57-я ракетка мира) 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 2).

Алис в 1/8 финала сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 3) — Марин Чилич (Хорватия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кантен Алис (Франция) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:4), 6:1

Подписывайся на канал «СЭ» в Max