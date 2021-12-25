Канадский теннисист Шаповалов сдал положительный тест на коронавирус
23:10
Канадский теннисист Денис Шаповалов написал в Twitter, что сдал положительный тест на коронавирус после прибытия в Австралию.
«Сообщаю об этом всем людям, с которыми общался. У меня есть небольшие симптомы. С нетерпением жду возвращения на корт», — написал Шаповалов.
С 1 по 9 января в Сиднее пройдет ATP Cup — командный турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Отметим, что ранее канадец выступил на турнира в ОАЭ. После соревнования в Абу-Даби несколько теннисистов ранее также сдали положительный тест на коронавирус.
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