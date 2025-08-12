Оже-Альяссим — об условиях на «мастерсе» в Цинциннати: «Ощущение, будто мы в духовке»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о жарких погодных условиях на турнире в Цинциннати, сравнив корт с духовой печью.

«Ощущение, будто мы в духовке, причем не только мы, игроки, но и зрители. Мы хотя бы двигаемся и сосредоточены на игре, а публика и наши команды часами сидят под палящим солнцем. Совет всем: пейте больше воды, надевайте головные уборы и старайтесь избегать перегрева», — приводит Sportskeeda слова Оже-Альяссима.

В понедельник, 11 августа, француз Артур Риндеркнеш во время матча третьего круга «мастерса» с Оже-Альяссимом едва не потерял сознание. Он пожаловался на жару — на тот момент температура воздуха на корте составляла +32 градуса. В итоге представитель Франции при счете 6:7 (4:7), 2:4 снялся с матча.