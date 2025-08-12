Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

12 августа, 16:47

Оже-Альяссим — об условиях на «мастерсе» в Цинциннати: «Ощущение, будто мы в духовке»

Алина Савинова

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о жарких погодных условиях на турнире в Цинциннати, сравнив корт с духовой печью.

«Ощущение, будто мы в духовке, причем не только мы, игроки, но и зрители. Мы хотя бы двигаемся и сосредоточены на игре, а публика и наши команды часами сидят под палящим солнцем. Совет всем: пейте больше воды, надевайте головные уборы и старайтесь избегать перегрева», — приводит Sportskeeda слова Оже-Альяссима.

В понедельник, 11 августа, француз Артур Риндеркнеш во время матча третьего круга «мастерса» с Оже-Альяссимом едва не потерял сознание. Он пожаловался на жару — на тот момент температура воздуха на корте составляла +32 градуса. В итоге представитель Франции при счете 6:7 (4:7), 2:4 снялся с матча.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
Читайте также
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роддик — о спаде Медведева: «Сейчас переломный момент, но его сильно недооценивают»

Андрей Рублев — Алексей Попырин: трансляция матча турнира ATP онлайн

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости