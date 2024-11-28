Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Сегодня, 20:45

Шаповалов — о ситуации со Свентек: «Несправедливо, что другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на допинговое дело второй ракетки мира Иги Свентек.

«Эм, один месяц дисквалификации... Поэтому несправедливо, что Халеп и другие получили за подобное безумно долгие дисквалификации», — написал Шаповалов в своих соцсетях.

Спортсмен рад тому, что ситуация в теннисной антидопинговой системе меняется, однако, по его словам, проблема заключается в том, что правила являются непоследовательными.

В анализе Свентек от 12 августа 2024 года был обнаружен триметазидин. Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство, поэтому ITIA вынесло решение об отсутствии существенной вины или халатности со стороны теннисистки. Спортсменку дисквалифицировали на один месяц, с учетом отбытого срока период ее отстранения истечет 4 декабря.

Теннис
Денис Шаповалов
Ига Свентек
Читайте также
У Карена Хачанова родился второй сын
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев опубликовал совместное фото с Квятом с матча «Монако»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости