Канадец Шаповалов обыграл немца Зверева в третьем раунде парижского «Мастерса»

Канадский теннисист Денис Шаповалов выиграл у представителя Германии Александра Зверева (6:2, 5:7, 6:2) в третьем раунде турнира АТР в Париже (Франция).

Матч продолжался два часа и 11 минут. В 1/4 финала Шаповалов сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Раду Албот (Молдавия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:2, 5:7, 6:2

Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6)