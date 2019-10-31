Канадец Шаповалов обыграл немца Зверева в третьем раунде парижского «Мастерса»
21:35
Канадский теннисист Денис Шаповалов выиграл у представителя Германии Александра Зверева (6:2, 5:7, 6:2) в третьем раунде турнира АТР в Париже (Франция).
Матч продолжался два часа и 11 минут. В 1/4 финала Шаповалов сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Раду Албот (Молдавия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:2, 5:7, 6:2
Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6)
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