Канадец Шаповалов обыграл австрийца Родионова на старте турнира в Вене
Представитель Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене.
На старте соревнований в столице Австрии он переиграл представителя этой страны Юрия Родионова.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:4, 6:4
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Оскар Отте (Германия, LL) — 6:4, 7:6 (7:3)
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