Канадец Шаповалов обыграл австрийца Родионова на старте турнира в Вене

Представитель Канады Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Вене.

На старте соревнований в столице Австрии он переиграл представителя этой страны Юрия Родионова.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:4, 6:4

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Оскар Отте (Германия, LL) — 6:4, 7:6 (7:3)