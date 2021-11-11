Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Канадец Оже-Альяссим стал полуфиналистом турнира в Стокгольме

17:48

Канадец Феликс Оже-Альяссим стал полуфиналистом теннисного турнира в Стокгольме. В 1/4 финала он в двух сетах победил Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
На Украине нашли способ заменить российское топливо
1
1