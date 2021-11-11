Канадец Оже-Альяссим стал полуфиналистом турнира в Стокгольме
17:48
Канадец Феликс Оже-Альяссим стал полуфиналистом теннисного турнира в Стокгольме. В 1/4 финала он в двух сетах победил Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:3
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