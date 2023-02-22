Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дохе

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Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Джейсона Каблера во втором круге турнира ATP в Дохе (Катар) — 4:6, 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал канадец поборется с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Квон Сун Ву (Корея).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Джейсон Каблер (Австралия) — 4:6, 6:1, 6:4