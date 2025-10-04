Де Минаур вышел в третий круг турнира в Шанхае

Седьмая ракетка мира Алекс Де Минаур обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге турнира в Шанхае — 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 28 минут.

На счету Де Минаура 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник сделал 6 эйсов, допустил 1 «двойную» и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге 26-летний австралиец сыграет с поляком Камилем Майхшаком.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 6:2