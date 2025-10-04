Де Минаур вышел в третий круг турнира в Шанхае
Седьмая ракетка мира Алекс Де Минаур обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге турнира в Шанхае — 6:4, 6:2.
Матч продлился 1 час 28 минут.
На счету Де Минаура 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Его соперник сделал 6 эйсов, допустил 1 «двойную» и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге 26-летний австралиец сыграет с поляком Камилем Майхшаком.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 6:2
