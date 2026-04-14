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14 апреля, 11:15

Камило Уго Карабельи — Карен Хачанов: где смотреть онлайн трансляцию матча в Барселоне

Камило Уго Карабельи и Карен Хачанов встретятся на турнире в Барселоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Камило Уго Карабельи из Аргентины и Карен Хачанов из России встретятся в матче первого круга турнира в Барселоне во вторник, 14 апреля. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Камило Уго Карабельи — Карен Хачанов: трансляция матча турнира в Барселоне в прямом эфире (видео)

Следить за результатами турнира в Барселоне и других соревнований можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут сайт и группа проекта BB Tennis в «VK Видео», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

В мировом рейтинге ATP Карабельи находится на 64-м месте, Хачанов — на 14-м. Победитель матча встретится во втором круге с испанцем Рафаэлем Ходаром.

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