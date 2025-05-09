Зверев отдал только три гейма Карабельи во втором круге «мастерса» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Риме (Италия).

В матче второго раунда вторая ракетка мира за 1 час 7 минут победил аргентинца Камило Уго Карабельи, отдав ему только три гейма — 6:2, 6:1. За игру немец один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Зверева станет Вилиус Гаубас из Литвы.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:2, 6:1