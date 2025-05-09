Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

9 мая, 23:25

Зверев отдал только три гейма Карабельи во втором круге «мастерса» в Риме

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Риме (Италия).

В матче второго раунда вторая ракетка мира за 1 час 7 минут победил аргентинца Камило Уго Карабельи, отдав ему только три гейма — 6:2, 6:1. За игру немец один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Зверева станет Вилиус Гаубас из Литвы.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:2, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Руне за три часа победил Комесанью во втором круге «мастерса» в Риме

Янник Синнер — Мариано Навоне: трансляция матча турнира ATP в Риме

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости