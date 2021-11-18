Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался о матче Андрея Рублева и серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

17 ноября Джокович обыграл Рублева в двух сетах — 6:3, 6:2.

«Рублев сыграл не лучший матч своей жизни, почему не знаю. Не было куража. Ты вышел играть с первой ракеткой мира, тебе нечего терять и можно было поймать игру, хотя бы побороться. Только в первом сете до счета 3:3 была какая-то борьба, пока Джокович находил игру, а потом уже все шло в одни ворота. И вот того Рублева, который умеет гореть на игре, дышать ярким пламенем, куража — ничего этого не было, была какая-то потухшая игра, Джокович его взял голыми руками, к сожалению», — приводит слова Камельзона ТАСС.

В заключительном матче групповой стадии россиянин встретится с норвежцем Каспером Руудом.