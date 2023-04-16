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Сегодня, 20:16

Камельзон назвал уникальной победу Рублева в финале турнира в Монте-Карло

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монте-Карло.

«Я хочу поздравить всех любителей тенниса, наши спортсмены продолжают успешно представлять Россию и приносить ей спортивную славу на мировой арене. Это был уникальный финал, уникальная победа, игра была очень интересная и равная. Зрители, безусловно, болели не за Рублева, но Андрей сумел собраться. Ему еще есть чему учиться и над чем работать, но победить в Монте-Карло — это очень престижно, здесь очень сильные соперники, и я поздравляю Андрея с этой мировой победой», — приводит ТАСС слова Камельзона.

В воскресенье, 16 апреля, Рублев со счетом 5:7, 6:2, 7:5 одержал победу над Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000.

Источник: https://tass.ru/sport/17537623
Теннис
Андрей Рублев
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