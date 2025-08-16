Каливод не считает Хачанова сильнейшим российским теннисистом

Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что Карена Хачанова пока рано называть сильнейшим российским теннисистом.

«Карен по своим результатам сейчас точно является самым стабильным российским игроком. Но говорить о том, что он сейчас самый сильный наш теннисист, рано», — цитирует Каливода ТАСС.

По словам специалиста, сильнейшего помогут выявить матчи Хачанова с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

29-летний Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Во втором сете матча четвертого круга против немца Александра Зверева при счете 3:0 в пользу соперника россиянин взял медицинскую паузу, после которой отказался от продолжения игры. Первый сет выиграл Зверев — 7:5.