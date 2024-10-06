Калинская опровергла новость о свадьбе с Синнером: «Фальстарт»

Российская теннисистка Анна Калинская опровергла информацию о предстоящей свадьбе с итальянцем Янником Синнером.

«Спасибо всем за поздравления. Фальстарт», — написала Калинская в соцсетях.

5 октября итальянское издание Corriere dello Sport со ссылкой на журнал DiPiu сообщило, что Синнер сделал предложение Калинской после завершения US Open.

23-летний итальянец в мае подтвердил, что находится в отношениях с 25-летней россиянкой.