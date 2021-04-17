«Как это начиналось, как это стало». Фото молодого Рублева рядом с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев победил Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Для россиянина это первая победа над именитым испанцем.

Twitter Tennis TV разместил архивное фото, на котором еще совсем юный Рублев сфотографировался рядом с Надалем.

«В детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно стану профессиональным игроком. Поэтому, конечно, я представлял, что мне будет 22 года, Рафа будет еще выступать. И, конечно, я представлял, что мы встретимся до завершения им профессиональной карьеры.

И, конечно, я представлял, как здорово его будет победить. Но тогда я был ребенком», — сказал после долгожданной победы Рублев.

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.