«Как это начиналось, как это стало». Фото молодого Рублева рядом с Надалем
Российский теннисист Андрей Рублев победил Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло. Для россиянина это первая победа над именитым испанцем.
Twitter Tennis TV разместил архивное фото, на котором еще совсем юный Рублев сфотографировался рядом с Надалем.
«В детстве я только мечтал о теннисе и думал, что обязательно стану профессиональным игроком. Поэтому, конечно, я представлял, что мне будет 22 года, Рафа будет еще выступать. И, конечно, я представлял, что мы встретимся до завершения им профессиональной карьеры.
И, конечно, я представлял, как здорово его будет победить. Но тогда я был ребенком», — сказал после долгожданной победы Рублев.
Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.
В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом.
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