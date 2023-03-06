Кафельников высказался о влиянии на результаты Медведева поражения от Надаля в финале Australian Open-2022

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал предположение, что россиянин Даниил Медеведев на протяжении целого сезона не мог оправиться после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open-2022.

«Вполне допускаю, что такое могло быть, и это поражение подорвало определенную психологическую устойчивость. Но мне кажется, больше давлел прессинг по поводу его места в классификации. Был первой ракеткой мира, потом потерял этот статус. И вся шумиха вокруг создавала определенное давление. А сейчас, когда он, как бы, отошел на второй план, он и заиграл таким образом. Он сейчас не делает акцент на рейтинге и просто играет в свое удовольствие, показывая тот теннис, который может показать», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В этом сезоне Медведев выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае.