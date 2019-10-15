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Кафельников верит в продолжение победной серии Медведева

06:20
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом турнира «ВТБ Кубок Кремля». Также примут участие Марин Чилич, Душан Лайович, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

— Даниил в прекрасной форме и у меня нет сомнений, что он фаворит Кубка Кремля, — цитируют «Известия» Кафельникова. —  К четвергу он успеет восстановиться после турнира в Шанхае и при домашних трибунах способен продолжить свою победную серию. Он очень уверен в себе.

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